Общество
2 Марта 2017 21:23
Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий"
Кадровое решение. Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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