Валерий Калинкович: Административно-правовые санкции необходимо оптимизировать

30 Марта 2017 21:12

Административно-правовые санкции необходимо оптимизировать. Это мнение высказал первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович.

В частности, в некоторых правонарушениях такую меру, как штраф, планируется исключить в качестве нижней планки наказания. При наличии смягчающих обстоятельств административное может быть исключено, а понятие "малозначительности совершенного деяния" необходимо унифицировать. Таким образом, Верховный суд Беларуси расширяет практику применения жалоб и протестов по делам об административных правонарушениях. Это одна из мер по совершенствованию законодательства, учитывая, что соответствующие кодексы действуют на протяжении 10 лет.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси: "При рассмотрении каждого дела, будь то уголовное или дело об административном правонарушении, когда речь идет о применении мер ответственности, о наложении административного взыскания, назначении уголовного наказания, должен соблюдаться принцип индивидуализации ответственности. В соответствии с этим принципом суды и подходят к рассмотрению каждого дела. Если одна из сторон не согласна с принятым судебным решением, она имеет право его обжаловать, в том числе - в рамках тех правовых инструментов, о которых сегодня пойдет речь на заседании пленума Верховного суда. Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются не чем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросах права граждан".

В Беларуси продолжается работа над совершенствованием законодательной и правоприменительной базы. В частности, рабочая группа, в которую входят и специалисты судебной ветви, вырабатывает меры оптимизации ответственности во многих сферах. В том числе и экономической.