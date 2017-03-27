Вахте памяти у Вечного огня в Брестской крепости - 45 лет

27 Марта 2017 15:16

Посту памяти - 45 лет. В 1972 в мемориальном комплексе Брестская крепость-герой на вахту к Вечному огню заступили первые юнармейцы. Миротворческое движение продолжает жить и сегодня - на посту мальчики и девочки из 13 городов Беларуси и России. Всего за годы существования поста вахту памяти в цитадели несли более 90 тысяч школьников.

Игорь Чикалов, руководитель поста памяти мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Нести вахту памяти у Вечного огня – это честь. Попадают в мемориальные отряды лучшие из лучших, где они проходят азы военной подготовки. Чувствуют свою ответственность за сохранение мира на земле, то, что они прикасаются к частичке истории, увековечивая память погибших защитников Отечества".

Анастасия Панкова, юнармеец поста памяти № 1 города-героя Тулы, Россия: "Мы с поста памяти №1 из Тулы. В каждом городе есть пост № 1. И у нас тоже. Я считаю, что это гордость для нас, стоять там. Это для нас шанс почтить память тех, кто отдал свои жизни за нас, за мирное небо".

Уже завтра делегации посоревнуются в знании истории во время квест-игры по территории Брестской крепости, а также посетят пограничную заставу и Беловежскую пущу.