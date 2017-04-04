В знак скорби возле здания посольства приспущен государственный флаг России

4 Апреля 2017 15:15

Жители белорусской столицы скорбят о жертвах трагедии в метро Санкт-Петербурга. В память о погибших к посольству России в Минске несут цветы, зажигают лампады и свечки. Высказать сочувствие соседям приходят как обычные жители, так и представители городской власти.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов: "Погибли ни в чем не повинные люди. Это наша общая боль. И мы сегодня скорбим. Все минчане скорбят вместе с российским народом по поводу этой страшной трагедии. Хотелось бы выразить слова соболезнования родным и близким. Тем, кто пострадал, пожелать скорейшего выздоровления, бодрости духа, чтобы выйти из этой ситуации".

В знак скорби у здания посольства приспущен государственный флаг России. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. Напомним, там вчера в метро прогремел взрыв. На данный момент известно о 14-ти погибших, 49 человек находятся в больнице.