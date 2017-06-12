В Жлобинском районе проходит областная военно-патриотическая игра "Зарница"

13 Июня 2017 12:09

В ней принимают участие 250 школьников из Гомельской области. Кроме физических навыков ребятам приходится демонстрировать и интеллектуальные - в турнире на знание истории Отечества, а также попробовать себя в роли военных репортеров, оформив боевой листок. В программе "Зарницы" – конкурс строя и песни, и вечерние посиделки у костра.

Кстати, в этом году у "Зарницы" двойной юбилей – 50 лет назад ее впервые провели в Советском Союзе, и пять лет, как решили проводить игру в Гомельской области.