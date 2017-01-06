5 Января 2017 21:11

Незабываемые и поистине волшебные подарки в канун Рождества получают дети.

В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа. В просторном коттедже площадью почти в 200 квадратных метров - 5 спальных комнат, большая столовая. Здесь есть все необходимое для жизни и развития детей. Семья Януш восьмой год является приемной и воспитывает 7 детей. Среди них две собственные совершеннолетние дочери. Самому младшему ребенку в семье - 8 лет.

Ежегодно в Брестской области строится не менее 4 таких домов. В регионе образовано более 400 приемных семей, в которых воспитывается около 600 сирот.