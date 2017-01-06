Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа
Общество
RSS
В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа
Скачать Поделиться

5 Января 2017 21:11

В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа

Незабываемые  и поистине волшебные подарки  в канун Рождества получают дети.

В Жабинке  открылся первый в районе детский дом семейного типа. В просторном коттедже площадью почти в 200 квадратных метров  - 5 спальных комнат, большая столовая. Здесь  есть все необходимое  для жизни и развития детей.  Семья Януш  восьмой год является приемной и воспитывает 7 детей. Среди них  две собственные совершеннолетние дочери. Самому младшему ребенку в семье - 8 лет.

Ежегодно  в Брестской области строится не менее 4 таких домов.  В регионе образовано более 400 приемных семей, в которых воспитывается около 600 сирот.

 

Другие новости

Агроусадьба или отель? Аграсядзіба або гатэль? 06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =