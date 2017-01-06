5 Января 2017 15:08

Незабываемые, поистине волшебные подарки в канун Рождества получают и дети. В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа. Коттедж построен по типовому проекту, включает пять спальных комнат и большую столовую. На площади около 200 квадратных метров есть все необходимое для жизни и развития детей. Семья Януш восьмой год является приемной, опыт воспитания немалый. Собственные две дочери Елены и Виктора уже совершеннолетние. И пятеро приемных. Так что в семье сейчас самой старшей 22 года, она учитель математики; а самой младшей восемь лет.

Ежегодно в Брестской области строится не менее четырех таких домов. Всего в регионе образовано более 400 приемных семей, в которых воспитывается около 600 сирот.