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В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа
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5 Января 2017 15:08

В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа

Незабываемые, поистине волшебные подарки в канун Рождества  получают и дети. В Жабинке открылся первый в районе детский дом семейного типа. Коттедж построен по типовому проекту, включает пять спальных комнат и большую столовую. На площади около 200 квадратных метров есть все необходимое для жизни и развития детей. Семья Януш восьмой год является приемной, опыт воспитания  немалый. Собственные две дочери Елены и Виктора уже  совершеннолетние. И пятеро приемных. Так что в семье сейчас самой старшей 22 года, она учитель математики; а самой младшей восемь лет.

Ежегодно в Брестской области строится не менее четырех таких домов.  Всего в регионе образовано более 400 приемных семей, в которых воспитывается около 600 сирот.

 

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