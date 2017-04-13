В Заславское водохранилище заселили более 10 тысяч молодых щук

13 Апреля 2017 18:50

К Минскому морю рыбу привезли из Житковичского рыбхоза. Пресноводных приобрели за счет взносов рыболовов-любителей. Сегодня они также помогали расселять рыбу в водной акватории. За местом зарыбления будут внимательно следить инспекторы - охранять от браконьеров. Чтобы рыба успела адаптироваться и расселиться, до 30 мая на Заславском водохранилище планируется ввести запрет на ловлю щук.

Кстати, весна - самое благоприятное время для зарыбления водных объектов. Эти мероприятия направлены на повышение продуктивности рыболовных угодий.