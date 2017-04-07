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7 Апреля 2017 14:50

В Заславское водохранилище вселили 4 тонны молодой щуки

Рыбу отгрузили в емкости и развезли по акватории, где выпустили щуку на глубину. Чтобы молодняк успел адаптироваться и рассредоточиться, в Заславском водохранилище до 30 мая введен запрет на вылов щуки.

Подробности в "Новостях региона" в 18:40.

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