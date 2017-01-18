В законотворческом процессе Беларуси неукоснительно соблюдаются принципы и нормы Конституции

18 Января 2017 15:11

Такой вердикт озвучил Конституционный суд. Сегодня ведомство приняло ежегодное послание Президенту и Национальному собранию. За прошлый год на соответствие проверено 53 закона, принятых парламентом до подписания их Главой государства. Ни один из них не противоречил верховенству права. Среди главных задач сегодня - создание системы оценки эффективности принимаемых законов. Также судебные эксперты обратили внимание на необходимость поиска баланса интересов в интеграционных процессах.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Наша задача состоит в том, чтобы найти разумный баланс правового регулирования в национальном законодательстве и наднациональном. Идет процесс формирования законодательной базы в рамках Евразийского экономического союза. Процесс идет непросто. У нас в рамках ЕАЭС нет отдельного самостоятельного органа в виде парламента - это делегировано другим органам. Но в соответствии с договором о ЕАЭС, фактически они принимают акты наднационального уровня, которые имеют прямое действие на территории Республики Беларусь".

Верховенство права - как принцип конституционного строя Беларуси - обязывает государство, все его органы, должностных лиц, граждан действовать в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законодательных актов, чтобы не ущемлялись права и свободы граждан.