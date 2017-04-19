В выходные в Беларуси пройдет республиканский субботник

19 Апреля 2017 21:02

Это не только хороший повод после зимы навести порядок на земле, но и толокой заработать деньги, которые необходимы для реализации важных проектов. Так, в разные годы на средства, заработанные во время масштабной трудовой акции, были приобретены аппараты искусственной вентиляции легких для детских лечебных учреждений страны. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова появилась сверхточная диагностика, а в Гомеле строится областная детская больница. Деньги с этого субботника пойдут на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей. В Витебской области, к примеру, это вторая очередь реконструкции мемориала "Прорыв" в Ушачском районе и мемориала "Рыленки" в Дубровенском.

Ольга Масловская продолжит тему. Официальная дата субботника - 22 апреля, однако во многих регионах - фальстарт. Трудовые десанты уже высадились в парках и скверах. Причем работают не только на земле, но и под водой. Завтра водолазы-спасатели очистят от мусора берег озера Ранино в Витебском районе. А в Смолевичском на счету волонтеров уже несколько километров убранной береговой линии.

В списке озер и рек Беларуси, которым предстоит генеральная уборка, 300 названий. В Витебске - набережная Западной Двины и пойма реки Витьба. Полсотни человек благоустроят любимое место отдыха - парк имени Советской Армии. Большой субботник пройдет и на территории бывшего лагеря смерти "Пятый полк", воинского кладбища на Успенской горке и парка Победителей.

Деньги пойдут на завершение реставрации комплекса "Прорыв" в Ушачском районе и обновление еще одного места всенародной памяти - мемориала "Рыленки" в Дубровенском районе, который был построен еще в 1973 году. Точное количество захороненных там солдат и офицеров не известно до сих пор. На плитах увековечено более 10 тысяч фамилий.

Мемориальный комплекс находится между двух дорог: автомагистрали Брест - Москва и железной дороги. Проходящие мимо поезда обязательно дают сигнал в память павших героев.

Поисковые работы в Дубровенском районе продолжаются. За сорок лет количество плит с фамилиями погибших увеличилось почти в два раза.

Несколько лет назад родственники погибшего лейтенанта Серикова построили часовню. Пришло время обновления всего комплекса - реконструкции здесь не было с момента открытия.

Деньги, которые жители Брестского региона заработают в трудовую субботу, также помогут увековечить историческую память. В Брестской крепости завершается реставрация здания штаба стрелкового полка, где будет работать молодежно-патриотический центр. Отремонтирован фасад, окна, крыша, проведены коммуникации. Зданию с почти вековой историей вернут первозданный вид.

Во время субботника волонтеры благоустроят территорию Госпитального острова в Брестской крепости. Молодежь поможет и в реконструкции набережной вдоль реки Мухавец - эта зона отдыха станет длиннее и комфортнее. Трудиться будут и на главной стройплощадке областного центра - Западном обходе.

Благодаря субботнику, уютнее станет и в детских оздоровительных лагерях. По традиции часть средств потратят на их подготовку к летнему сезону.

Провести каникулы в детских лагерях различных типов смогут более 350-ти тысяч школьников. В этом сезоне их готовы принять 150 лагерей.