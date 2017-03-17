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В выходные в Беларуси будет дождливо и прохладно
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17 Марта 2017 07:14

В выходные в Беларуси будет дождливо и прохладно

В Беларуси дождливо, ветрено и прохладно будет в эти выходные. Осадки ожидаются в большинстве районов страны. Температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 6. Такой же неустойчивой будет погода и в начале следующей недели. Однако со среды осадки прекратятся. И станет теплее - до 15 с плюсом.

  

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