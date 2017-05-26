В выходные солнечно и без осадков

26 Мая 2017 15:33

Завтра днем 21 с плюсом. В воскресенье воздух прогреется до 24-х градусов тепла. Комфортным погода будет и ночью. А в начале следующей недели еще больше потеплеет. В понедельник днем до 26-ти выше нуля. Возможны кратковременные грозовые дожди.