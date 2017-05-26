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В выходные солнечно и без осадков
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26 Мая 2017 15:33

В выходные солнечно и без осадков

Завтра днем 21 с плюсом. В воскресенье воздух прогреется до 24-х градусов тепла. Комфортным погода будет и ночью. А в начале следующей недели еще больше потеплеет. В понедельник днем до 26-ти выше нуля. Возможны кратковременные грозовые дожди.

  

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