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В выходные - снег с дождем
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17 Февраля 2017 08:08

В выходные - снег с дождем

На смену солнечной погоде, больше характерной для начала марта, уже в эти выходные придут мокрый снег и дождь. При этом сохранится плюс. Сегодня днем - до четырех тепла. Уже в субботу в большинстве районов страны пройдут осадки, ожидается туман и гололед. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Столбики термометров во вторник поднимутся до 6-ти со знаком плюс.  

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