В выходные синоптики прогнозируют в столице комфортную и солнечную погоду

12 Мая 2017 15:47

Активный отдых на природе или в городе в формате всей семьи можно планировать в эти выходные. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в столице и Минской области комфортную и солнечную погоду. В последний день недели – до плюс 17-ти. Однако при этом сохранятся контрасты между ночной и дневной температурой. Весь уикенд преимущественно без осадков.

По-весеннему теплым в Минске и столичном регионе ожидается и начало следующей недели. Дневной температурный максимум - до плюс 20-ти.