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В выходные погода не улучшится
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21 Апреля 2017 15:27

В выходные погода не улучшится

Cиноптики прогнозируют порывистый ветер, мокрый снег и дождь. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Дневная температура воздуха не превысит +10 градусов. В начале следующей недели в прогнозах также осадки, но температура воздуха начнет постепенно повышаться.

 

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