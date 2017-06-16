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В выходные и в начале следующей недели будет тепло
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16 Июня 2017 15:30

В выходные и в начале следующей недели будет тепло

С сегодняшнего дня погода улучшилась: в выходные и в начале следующей недели будет тепло. Завтра днем от 19 до 24 выше ноля. Кратковременные дожди с грозами возможны в юго-западных районах Минской области. В воскресенье без осадков и до 26 с плюсом.

Матвей Четырко, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "Первая половина июня оказалась прохладной. Температура воздуха была на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Но уже в ближайшие выходные порадует жителей столичного региона теплой, комфортной погодой. В столице без осадков. Температура ночью плюс 7-12, днем плюс 19-25. В Минске в ночные часы плюс 10-12, днем плюс 21-23".

В начале следующей недели теплая и солнечная погода сохранится. Температура воздуха днем будет в среднем 25 градусов тепла.

  

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