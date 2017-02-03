3 Февраля 2017 09:05

Дежурные силы ПВО уничтожили условного противника и тем самым справились с поставленной задачей. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. Накануне военные провели масштабную ревизию действий ПВО. В боевую готовность были переведены зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", С-300, которые могут уничтожать до десятка целей противника одновременно. В воздух были подняты истребители, которые благодаря слаженным действиям успешно обстреляли и перехватили все контрольные цели.

Наибольшую результативность показали расчеты "ТоР-М2", С-300. Комплексы действовали из новых позиционных районов. Среди основных особенностей - сложные погодные условия: плохая видимость и низкая температура.