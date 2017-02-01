Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
Общество
RSS
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
Скачать Поделиться

1 Февраля 2017 07:19

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности

Накануне к выполнению задач приступили механизированные подразделения - 11-ая и 19-ая отдельные бригады совершили марши в назначенные районы. Часть зенитных ракетных подразделений, экипажей авиации и подразделений радиотехнических войск ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство. В проверяемых подразделениях продолжается набор военнообязанных. Всего планируется призвать около трех тысяч человек.

В ближайшие дни количество органов военного управления и войск, привлекаемых к проверке, будет увеличиваться.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =