В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности

1 Февраля 2017 07:19

Накануне к выполнению задач приступили механизированные подразделения - 11-ая и 19-ая отдельные бригады совершили марши в назначенные районы. Часть зенитных ракетных подразделений, экипажей авиации и подразделений радиотехнических войск ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство. В проверяемых подразделениях продолжается набор военнообязанных. Всего планируется призвать около трех тысяч человек.

В ближайшие дни количество органов военного управления и войск, привлекаемых к проверке, будет увеличиваться.