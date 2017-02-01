Общество
1 Февраля 2017 07:19
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности
Накануне к выполнению задач приступили механизированные подразделения - 11-ая и 19-ая отдельные бригады совершили марши в назначенные районы. Часть зенитных ракетных подразделений, экипажей авиации и подразделений радиотехнических войск ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство. В проверяемых подразделениях продолжается набор военнообязанных. Всего планируется призвать около трех тысяч человек.
В ближайшие дни количество органов военного управления и войск, привлекаемых к проверке, будет увеличиваться.
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