24 Января 2017 07:05

Точный выстрел, бесшумная стрельба и лучшая огневая позиция - на полигоне в Витебской области проходят учения снайперов ­ войск Западного оперативного командования. Солдаты выполняют нормативы по маскировке, отрабатывают стрельбу из всевозможных укрытий и с разных позиций лежа, с колена и с ходу. Дальность мишений от трехсот метров до километра.

Станислав Гуринович, командир взвода снайперов:

"Стрелок, получивший наивысшую оценку, является лучшим. Но если оказалось таких несколько стрелков, - у кого после выполнения упражнения осталось наибольшее количество припасов, при том, что он выполнил управление на отлично, тот военнослужащий является лучшим снайпером".

Цели появляются внезапно, поэтому у снайперов есть считанные секунды для определения дальности, нужных поправок и самого выстрела.