Общество
4 Июня 2017 09:07
В Витебской области начались республиканские выездные заседания правления Белорусского союза женщин
Инновационное развитие социальных программ регионов Беларуси. В Витебской области начались республиканские выездные заседания правления Белорусского союза женщин. В Лепельском районе члены общественной организации посетили детский санаторий "Жемчужина", а в Витебске – областной детский клинический центр, где ознакомились с инновационными формами работы в сфере здравоохранения. Новшества позволят ускорить развитие белорусского общества во главе с молодыми учеными.
В этом году Белорусский союз женщин инициирует и новые проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику социального сиротства. В союзе более 183 тысяч женщин, действуют свыше 4 тысяч первичных организаций.
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