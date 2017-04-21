В Витебской области к трудовой акции присоединились 350 тысяч жителей

22 Апреля 2017 15:05

В Витебской области к масштабной трудовой акции присоединились 350 тысяч жителей. Основное внимание мемориально-историческим зонам. Так, трудовой десант высадился на территории Купаловского мемориального заповедника "Левки". Это восстановленный дачный дом поэта. Волонтеры занимались расчисткой парковой зоны от опавшей листвы, обрезали сучья. К слову, техника и люди работали на благоустройстве набережной Днепра.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "У нас проблема дорог. Внутрирайонные дороги, внутрихозяйственные сегодня позарастали кустарником, деревьями. Поэтому мы дали старт с сегодняшнего субботника данной работе. Все организации - дорожные, строительные - мы распределяем по километражу дорог и начинаем заниматься приведением их в порядок".