В Витебске венки возложили к бронзовому бюсту Петра Машерова

9 Мая 2017 18:06

В Витебске венки и живые цветы возложили к бронзовому бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Машерова.

В годы Великой Отечественной он был одним из организаторов подполья и партизанского движения. Сегодня у монумента собрались сотни людей. В торжественной церемонии приняли участие школьники, студенты, а также представители власти.

Торжественные мероприятия проходят во всех городах северного региона. В Витебске на протяжении всего дня играют духовые оркестры, работают развлекательные и спортивные площадки. Свой музыкальный подарок подготовил и народный хор ветеранов. Для гостей праздника прозвучали песни военных лет.