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В Витебске уже побит метеорекорд
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17 Апреля 2017 12:01

В Витебске уже побит метеорекорд

Весна в Беларусь придет только в конце апреля. Синоптики прогнозируют холодную погоду до конца этой недели. А в Витебске уже побит метеорекорд. Сегодняшнее утро стало самым снежным за всю историю наблюдений. Высота покрова в областном центре достигла 9 сантиметров. Предыдущее достижение зафиксировано более 30 лет назад. И не исключено, что сегодня в Витебске будет установлен и температурный рекорд - днем ожидается до плюс одного. В целом, снежный циклон в выходные не повлиял на работу основной сети энергосистемы Беларуси. На дорогах обошлось без увеличения количества аварий. Однако сохраняется сильная гололедица.

  

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