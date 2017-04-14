17 Апреля 2017 12:01

Весна в Беларусь придет только в конце апреля. Синоптики прогнозируют холодную погоду до конца этой недели. А в Витебске уже побит метеорекорд. Сегодняшнее утро стало самым снежным за всю историю наблюдений. Высота покрова в областном центре достигла 9 сантиметров. Предыдущее достижение зафиксировано более 30 лет назад. И не исключено, что сегодня в Витебске будет установлен и температурный рекорд - днем ожидается до плюс одного. В целом, снежный циклон в выходные не повлиял на работу основной сети энергосистемы Беларуси. На дорогах обошлось без увеличения количества аварий. Однако сохраняется сильная гололедица.