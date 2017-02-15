В Витебске увековечили память земляка лейтенанта Сергея Чернышева

15 Февраля 2017 19:07

Его жизнь оборвалась в небе над Афганистаном. Выпускник Сызранского военного авиационного училища, штурман-летчик вертолета прослужил в Афганистане меньше месяца, но за это время успел совершить 19 боевых вылетов. В роковом – последнем – погиб весь экипаж вертолета. Лейтенанту Чернышеву тогда было 23 года. Посмертно он награжден орденом Красной Звезды. И сегодня на здании, где располагалась родная 12-я школа героя, открыли мемориальную доску.

Любовь Чернышева, вдова:

"Несмотря на то, что прошло столько много лет, боль все равно остается. Остается, глядя на детей, сейчас уже на внуков. Вместе с тем гордость за наших военнослужащих, которые оправдали надежды нашего государства, воевали, чем-то помогли народу Афганистана".

Валериан Мацкевич, председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

"Для Витебска слово "Афганистан" имеет значение по причине того, что здесь дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, которая первая начала боевые действия и последняя оттуда вышла. Погибших привозили, и это все проходило через сердца и души жителей города".

Интернациональный долг в Республике Афганистан выполняли более 6 тысяч уроженцев Витебской области. Домой не вернулись 160 воинов. В регионе идет работа по увековечиванию памяти павших. Мемориальные доски устанавливают на учебных заведениях, где учились герои.