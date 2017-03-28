В Витебске стартовали совместные учения десантников Беларуси и России

29 Марта 2017 07:13

К маневрам в полном составе привлечена бригада от сил специальных операций нашей страны и парашютно-десантная рота от Российской Федерации. Также в состав российского контингента вошел разведывательный взвод, инженерно-саперное отделение и подразделение связи. В ходе двухнедельной тренировки голубые береты основной упор сделают на отработке контрдиверсионных задач. Динамика маневров предполагает перемещения как с использованием автомобильного транспорта и бронетехники, так и десантирование с вертолетов и самолета Ил-76.

Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций Вооруженных Сил Беларуси: "Учения спланированы нестандартно, мы ушли за границы полигонов, и на полигоне мы будем проводить только заключительный этап. А так учения спланированы в семи районах Витебской области, начнем с района Чашников, бывший полигон Дретунь, Бешенковичи, Лиозно. Ивановцы десантировались здесь в 2009 году на совместных стратегических учениях, но у них пребывание на Беларуси было следующим: десантирование, погрузка на эшелон и убытие. Сейчас мы сможем для российской стороны показать, что из себя представляет Витебщина, ее прелести, богатство этого края и сложность ее местности".

В учениях десантников двух стран также задействованы подразделения внутренних войск Беларуси. По легенде, совместными действиями им предстоит блокировать неприятеля, проводить досмотры, а также уничтожать группы незаконных вооруженных формирований.