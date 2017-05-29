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В Витебске последний день школьного года отметили большим концертом в Летнем амфитеатре
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30 Мая 2017 19:12

В Витебске последний день школьного года отметили большим концертом в Летнем амфитеатре

Последний звонок сегодня прозвенел для 145 тысяч белорусов. По всей стране выпускники 9-х и 11-х классов прощались со своими альма-матер. В Витебске последний день школьного года по традиции отметили большим концертом в Летнем амфитеатре.

Праздник в 6-тысячном зале начался именно с последнего звонка. Его дали первоклашки. В честь окончания учебного года специальная программа подготовлена для школьников разных классов. Уже завтра на главной музыкальной площадке Витебска состоится концерт для младших школьников.

В Могилеве около сотни пар стали участниками большого танцевального флешмоба на площади Славы, посвященного последнему звонку. Танцевальный марафон длился несколько часов.

  

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