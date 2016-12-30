В Витебске новорожденных малышей приносит не аист, а Дед Мороз

31 Декабря 2016 12:23

Чем удивлять белорусов сегодня будут в регионах? Так, в Витебске в канун Нового года новорожденных малышей приносит не аист, а Дед Мороз. Главный зимний волшебник вручает детей счастливым отцам.

Для Витебского областного клинического родильного дома это уже стало традицией. На новогоднюю вахту вплоть до середины января Дед Мороз и Снегурочка заступают уже несколько лет подряд. Прямо перед праздником домой отправились пять маленьких жителей Витебска, которые появились на свет в последнюю неделю уходящего года. Причем все они вторые дети в своих семьях. Всего же первый в своей жизни Новый год в Витебской области встретят без малого 13 000 маленьких жителей.

Поздравили новогодние персонажи и пациенток, которые только готовятся к самому ответственному событию в жизни. Среди них наверняка есть те, кто станет мамой в новогоднюю ночь.