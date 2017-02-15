В Витебске идет прием граждан по вопросам реализации декрета Президента №3

16 Февраля 2017 11:00

В Витебске прием граждан по вопросам реализации декрета Президента №3 ведет помощник Президента РБ - главный инспектор по Витебской области Александр Позняк. На прием записались более 30 человек. Люди отмечают, что подход доброжелательный и индивидуальный. Некоторые проблемные вопросы решаются на месте. Так, некоторым пришедшим службы города помогут найти работу. Управлению здравоохранения Витебского облисполкома дано поручение провести медицинское обследование двух граждан и установить степень их трудоспособности. Некоторым порекомендовали обратиться в органы местной власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Некоторым объяснили, что нежелание работать - дело личное, но уплата налогов - дело общее.