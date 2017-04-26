27 Апреля 2017 09:03

Они брошенные и покалеченные, но с огромной силой воли и желанием жить. В Ветковском районе существует приют для особенных животных. Ветеринарный фельдшер организовала его у себя дома. Ольга Холодович - подробнее.

Здесь о каждом можно снимать целый фильм - истории животных в приюте Марины Ступинской - готовый киносценарий. Они брошенные и покалеченные, но с огромной силой воли и желанием жить.

Сейчас у Марины примерно полсотни животных - в основном - это коты и собаки. Некоторые живут в доме - остальные в вольерах на улице. А еще - аисты. Одного из них волонтеры спасли зимой, другого - в начале весны.

Два аиста - у обоих были сломаны крылья - во дворе у Марины чувствуют себя как дома, но человека пока к себе близко не подпускают. Даже на еду не реагируют.

Ее дом - для многих четвероногих и пернатых становится последней надеждой. Ветеринарный фельдшер по образованию Марина Ступинская выхаживает даже безнадежно больных животных. Это сегодня Кузя прыгает и позирует на камеру. Но когда у него случился инсульт, даже Марина сомневалась, что кот сможет выжить.

Лечить, кормить и содержать всех подопечных помогают небезразличные люди. В первую очередь, волонтеры Гомельского общества защиты животных. Лекарства, наполнители и корм передают и те, кто просто хочет помогать. Например, сделали вот такую коляску для Малуши. У собаки - травма позвоночника, раньше она передвигалась исключительно ползком.

Екатерина Костюкова, председатель Гомельского общественного объединения "Доброта":

"Начинаешь совершенно по-другому смотреть на свои проблемы, потому что у нас есть руки, ноги, мы все видим, мы многое можем изменить. И такое количество животных - оно никого не оставляет равнодушным, это придает очень много энергии и оптимизма, чтобы и нам совершать тоже невозможные вещи".

Сегодня Марина мечтает о том, что рядом с ее приютом появится небольшой контактный зоопарк. Здесь можно будет не только кормить, но и гладить животных. От общения с человеком и ласки ни один из них не откажется, говорит волонтер.