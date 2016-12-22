23 Декабря 2016 07:11

Новоселье в преддверии Нового года. В Ветке открыли детский дом семейного типа. На строительство из областного бюджета было выделено более 4 с половиной сотен тысяч рублей. В доме есть все необходимое: мебель, сантехника, бытовая техника. А в день новоселья семья, в которой воспитывается 5 приемных детей, получила в подарок и компьютеры. К слову, супруги Агафоновы, признаются: их мечта, чтобы в доме жили 10 детей. Сейчас самому младшему из ребят почти 3 года.

Детский дом семейного типа в Ветке стал 42-ым по счету в регионе.

До конца года в Чечерском районе сдадут двухэтажный коттедж.