В Веснянке открыли лыжный сезон

11 Января 2017 21:10

Трасса к зимнему отдыху и тренировкам готова. С красивыми видами, крутыми поворотами, подъемами и спусками, да еще и в центре столицы она подходит как спортсменам, так и новичкам. Опробовать классику или коньковый ход на свежем воздухе здесь может абсолютно каждый, и причем бесплатно, главное желание. А его у белорусов хватает. К спорту в нашей стране отношение особое, а приверженцев здорового образа жизни с каждым годом все больше. Тем более все необходимые условия для этого созданы. Повезло сейчас и с погодой. Как по заказу - комфортный минус и снег. Наш корреспондент Елена Горельчик убедилась: лыжный спорт - один из самых популярных в Беларуси.

Владимир Васильевич и Татьяна Александровна по лыжне бегут ровно, с удовольствием, обязательно с улыбкой.

Лыжников с опытом выдает яркий румянец на щеках и сложившаяся техника. Раз в три дня стабильно, как на работу, они приезжают на эту лыжероллерную трассу. Нарезая круги на свежем морозном воздухе, зарабатывают позитивное настроение. На выходных планируют приехать сюда уже вместе с друзьями.

А это уже те, кто собирается стать профессионалом. Студенты университета физкультуры на лыжероллерной трассе частые гости. Тренировки, соревнования, да и в свободное время не прочь провести часок-другой на свежем воздухе и с пользой.

Эти девушки в отличие от юношей никуда не спешат. По лыжне не бегут, идут спокойно. Торопиться нет смысла, потому что трассой все желающие пользуются абсолютно бесплатно.

Государственная политика Беларуси, как известно, направлена на стимулирование к занятиям физической культурой. Люди привыкли, что в центре столицы у них всегда есть возможность встать на лыжи. Позволила бы погода.

Трасса, подходящая для всех. Это мнение не только любителей, но и профессионалов. Придти сюда можно утром, днем и вечером. Когда садится солнце, включается освещение.

Такой объем работы выполняется обычно за две недели, в этот раз специалисты управились за неделю: пока держались морозы, трудились круглые сутки. Константин Калиновский признается: за эти семь дней спал по несколько часов в сутки, только сегодня расстался с недельной щетиной. Она помогала в холода.

Пока на улице минус 8, но трасса в Веснянке не боится даже плюс пяти. Достаточная подушка - 60-70 сантиметров в глубину - позволит продержаться лыжне вплоть до апреля. Все благодаря вот этим пушкам - они создавали снег, который тут же развозился по пятикилометровой трассе и укатывался ратраками.

Отсутствие лыж в собственности для любителей прокатиться по лыжне в Веснянке не приговор. Взять напрокат можно за 5 рублей в час, размерный ряд - от 32 до 43. Лыжи, как нас заверили, отличного качества.