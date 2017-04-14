Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Великую пятницу вспоминают осуждение Христа на смерть и его крестные страдания
Общество
RSS
В Великую пятницу вспоминают осуждение Христа на смерть и его крестные страдания
Скачать Поделиться

14 Апреля 2017 19:21

В Великую пятницу вспоминают осуждение Христа на смерть и его крестные страдания

Сегодня христиане переживают самый скорбный и самый строгий день Страстной недели. В Великую пятницу вспоминают осуждение Христа на смерть и его крестные страдания. В православных храмах и костелах читаются 12 евангельских отрывков, среди которых - об аресте Иисуса в Гефсиманском саду, о троекратном отречении Петра, о беседе Христа с Пилатом и о суде Пилата, о распятии Спасителя, его смерти на кресте и его погребении. В центре богослужений дня поклонение плащанице - большому плату с изображением Христа во гробе. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма. Ее украшают цветами, на середину кладут Евангелие. Верующие поклоняются этому символу.

Особый чин Великой пятницы - вынос плащаницы и крестный ход. Сегодня - день строгого поста. Христианам разрешены только хлеб и вода. В Страстную пятницу верующие просят прощения и благодарят Иисуса за его духовный подвиг во имя людей.

  

Другие новости

В Минске включили фонтаны У Мінску ўключылі фантаны 14.04.2017 18:46 / Общество В Минске включили фонтаны
Прогноз погоды на 15 апреля Прагноз надвор’я на 15 красавіка 14.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 15 апреля
В кафе с собакой теперь можно 14.04.2017 14:00 / Общество В кафе с собакой теперь можно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =