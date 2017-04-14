14 Апреля 2017 19:21

Сегодня христиане переживают самый скорбный и самый строгий день Страстной недели. В Великую пятницу вспоминают осуждение Христа на смерть и его крестные страдания. В православных храмах и костелах читаются 12 евангельских отрывков, среди которых - об аресте Иисуса в Гефсиманском саду, о троекратном отречении Петра, о беседе Христа с Пилатом и о суде Пилата, о распятии Спасителя, его смерти на кресте и его погребении. В центре богослужений дня поклонение плащанице - большому плату с изображением Христа во гробе. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма. Ее украшают цветами, на середину кладут Евангелие. Верующие поклоняются этому символу.

Особый чин Великой пятницы - вынос плащаницы и крестный ход. Сегодня - день строгого поста. Христианам разрешены только хлеб и вода. В Страстную пятницу верующие просят прощения и благодарят Иисуса за его духовный подвиг во имя людей.