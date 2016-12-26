27 Декабря 2016 15:30

Без перерывов и в усиленном режиме будет работать общественный транспорт столицы в новогоднюю ночь. Почти 40 маршрутов будут доставлять пассажиров в разные пункты города до пяти часов утра первого дня 2017 года. Метрополитен же закроет двери на вход после 4.

С подробной картой движения транспорта в праздничную ночь ознакомился Александр Хоровец. В последний день 2016 наземный общественный транспорт столицы будет работать не по обычному графику. На большинстве маршрутов сократится интервал движения. Непосредственно в новогоднюю ночь пассажиров будут развозить 26 автобусных и по 10 трамвайных и троллейбусных маршрутов. До пяти часов утра.

Что касается подземки, то метрополитен 31 декабря будет работать по графику рабочего дня. Первых пассажиров электрички повезут в пять часов 30 минут. Закроется метро в 4 часа первого января. Кроме того, при значительном увеличении пассажиропотока предусмотрен резерв поездов - по четыре состава на каждой линии.

Более подробно познакомиться с работой общественного транспорта столицы 31 декабря пассажиры смогут на специальной схеме. Карта движения будет транслироваться на мониторах в метро и на мультимедийных табло на остановках.

Для того чтобы минчане и гости столицы смогли гулять всю новогоднюю ночь и после без проблем добраться домой, транспортники будут работать почти без перерывов. Последние автобусы и троллейбусы отправятся в депо после пяти утра. Метрополитен закроет свои двери в 4 часа 15 минут, а буквально через час подземка опять примет самых ранних пассажиров.