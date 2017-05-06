В Ушачском районе вспоминают легендарный прорыв вражеской блокады партизанами

5 Мая 2017 21:15

Сегодня в Ушачском районе вспоминают события ночи с четвертого на пятое мая сорок четвертого года. Легендарный прорыв вражеской блокады партизанами. По сути, им удалось совершить невозможное. Будучи в тесном окружении партизаны предприняли отчаянную попытку прорыва ценою собственных жизней, вывели из огненного кольца более пятнадцати тысяч мирных жителей. Память о подвиге хранит мемориал "Прорыв". И сегодня здесь впервые в исторической реконструкции ожили события того самого легендарного боя. Эксклюзивные кадры в репортаже Марины Романовской.

В руках у Демьяна Крупени - живые цветы. Каждый год пятого мая он приходит к бронзовой фигуре партизана. Об ужасах войны знает не из книг. В партизанский отряд попал, когда ему исполнилось всего шестнадцать.

В годы Великой Отечественной Ушачи были центром партизанского движения. Полоцко-Лепельская партизанская зона охватывала огромную территорию. Здесь работали школы, мастерские, типографии. Несколько раз оккупанты пытались ликвидировать партизанский край.

Весной сорок четвертого, когда фронт приблизился к северо-восточным окраинам зоны, партизаны и мирное население были взяты во вражеское кольцо. 16 партизанских бригад держали оборону 25 суток. И только прорыв мог стать спасением.

Легендарное событие произошло в ночь с четвертого на пятое мая. Семнадцать тысяч партизан против шестидесятитысячной армии врага. Пробив вражескую блокаду им удалось вывести из окружения более пятнадцати тысяч мирных жителей.

В память о подвиге партизан воздвигнут мемориал "Прорыв". Его площадь- более трех гектаров. Комплекс включает в себя сразу несколько масштабных композиций. Каждая из которых хранит историю того самого легендарного прорыва. События ночи с четвертого на пятое мая сегодня впервые оживают в исторической реконструкции. На "Прорыве", как и в день открытия, море людей.

Чтобы воссоздать события легендарного боя, понадобились месяцы. Большое внимание даже мельчайшим деталям и спецэффектам. Но реконструкция прорыва – не просто историческая постановка. А наглядный пример мужества народа, где каждый ценою собственной жизни шел к Великой Победе.