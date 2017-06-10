Главная>>Общество>>В Украине в эти минуты идет разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси
Общество
RSS
В Украине в эти минуты идет разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 15:01

В Украине в эти минуты идет разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси

Груз несколько часов назад доставили наши спасатели. Вместе с сотрудниками МЧС в Киевскую область направилась и наша съемочная группа. На связи со студией Александр Смирнов. И у него вся самая последняя информация (прямое включение).
 

.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =