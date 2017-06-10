В Украине в эти минуты идет разгрузка гуманитарной помощи из Беларуси

12 Июня 2017 15:01

Груз несколько часов назад доставили наши спасатели. Вместе с сотрудниками МЧС в Киевскую область направилась и наша съемочная группа. На связи со студией Александр Смирнов. И у него вся самая последняя информация (прямое включение).



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