Общество
30 Мая 2017 07:16
В Туровской епархии состоялся первый православный бал
В Туровской епархии уже прошел праздник полонеза, мазурки и вальса. К первому православному балу 30 пар из числа прихожан готовились несколько месяцев. Кроме репетиций - создание нарядов и изучение бального этикета. На паркет вышли учащиеся калинковичских школ и студенты Мозырского педагогического университета.
Первый православный бал Туровской епархии посвятили празднику Троицы. Организаторы уверены, что мероприятие станет новой традицией для местной молодежи.
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