Главная>>Общество>>В Туровской епархии состоялся первый православный бал
Общество
RSS
В Туровской епархии состоялся первый православный бал
Скачать Поделиться

30 Мая 2017 07:16

В Туровской епархии состоялся первый православный бал

В Туровской епархии уже прошел праздник полонеза, мазурки и вальса. К первому православному балу 30 пар из числа прихожан готовились несколько месяцев. Кроме репетиций - создание нарядов и изучение бального этикета. На паркет вышли учащиеся калинковичских школ и студенты Мозырского педагогического университета.

Первый православный бал Туровской епархии посвятили празднику Троицы. Организаторы уверены, что мероприятие станет новой традицией для местной молодежи.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 30 мая Прагноз пагоды на 30 мая 29.05.2017 15:26 / Общество Прогноз погоды на 30 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =