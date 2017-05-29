В Туровской епархии состоялся первый православный бал

30 Мая 2017 07:16

В Туровской епархии уже прошел праздник полонеза, мазурки и вальса. К первому православному балу 30 пар из числа прихожан готовились несколько месяцев. Кроме репетиций - создание нарядов и изучение бального этикета. На паркет вышли учащиеся калинковичских школ и студенты Мозырского педагогического университета.

Первый православный бал Туровской епархии посвятили празднику Троицы. Организаторы уверены, что мероприятие станет новой традицией для местной молодежи.