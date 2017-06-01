1 Июня 2017 18:48

Чистота для них не только работа, но и возможность поехать в путешествие по Европе. В Центральном районе столицы проходит конкурс "Лучший дворник". Участвуют в соревнованиях "мастеров метлы и лопаты" более 40 рабочих. Это лучшие представители профессии. Поддержать их могут и жители города. В онлайн-группе "Центральный район Минска" сегодня началось голосование. Голоса будут собирать до 1 июля.

В следующий этап пройдут только 20 конкурсантов. После специальная комиссия проведет проверку территорий участников соревнования. Имя победителя назовут в День города. Главный приз - путешествие в одну из европейских стран.