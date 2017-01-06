В теплые домики от арктической погоды спрятались жильцы столичного зоопарка

6 Января 2017 15:28

Чувствительные к морозу страусы, верблюды и ламы вместо уличных прогулок проводят время в помещениях на теплых соломенных матрасах. Птичьи домики также одели в соломенные термошубы. Морозостойкие хорьки - одни из последних, кто переехал в крытые вольеры.



Для северных животных снег настоящая забава: лисы, олени, волки и некоторые птицы с удовольствием развлекаются в сугробах. Пропустит большой минус только медведь - косолапый Тристан давно спит.