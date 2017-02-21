В технопарке появятся 3D-принтеры нового поколения

21 Февраля 2017 15:34

Напечатать посуду или даже дом в формате 3D - в технопарке БНТУ инженеры работают над новыми суперспособностями принтеров. Сейчас здесь налаживают их массовое производство для школ и университетов страны. Следующая же версия 3D-принтера сможет вырисовывать кондитерские изделия или даже бетонные здания. С возможностями новейшей техники познакомился Ян Пашкевич.

От крючков для одежды до посуды - Алексей Гаврильчик шутит, что его универсальные мини-заводы пластмассовых изделий скоро заменят собой все области промышленности. За несколько лет разработчик трижды делал апгрейд своего 3D-принтера. Последняя версия станет первой, которая попадет в серийное производство.

Из виртуального пространства в реальное механический скульптор может переносить ручки для дверей, рамки для фотоснимков и другие необходимые вещи. Чтобы выяснить прочность таких деталей, разработчики даже провели краш-тесты.

Новейшей техникой в БНТУ планируют оборудовать школы и другие университеты страны, чтобы их учащиеся уже сейчас осваивали перспективную 3D-печать. К следующему году здесь планируют выпускать до полусотни трехмерных принтеров в месяц.

Кроме того, инженеры научили трехмерный печатный станок работать и с другими творческими материалами.

Это одна из последних разработок молодых инженеров - такая техника может создавать вкусные декорации из мармелада, сыра, крема или шоколада. Кстати, деталей для такого принтера в магазине не купишь - их также пришлось напечатать.

Вскоре же в технопарке появятся и 3D-принтеры следующего поколения.

В будущем более масштабная модель такой механической 3D-печати сможет строить и небольшие дома. Бетонные чернила для экспериментальной модели также разрабатывают студенты.