3 Января 2017 15:23

В связи с прогнозами синоптиков МЧС советует быть особенно внимательными как на дорогах, так и во время отопления домов. Использовать печное и электрооборудование надо согласно правилам пожарной безопасности. Только за первые дни января в области произошло 5 пожаров, погибли 3 человека.

Последнее происшествие в Молодечненском районе. В деревне Новая загорелся дом. По предварительным сведениям, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Хозяин дома разжигал печь с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В результате пламя попало на одежду и мебель, потом перекинулось на все помещение. Мужчина получил ожоги всего тела. В тяжелом состоянии сейчас он находится в госпитале.

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Беларуси: "Хочется обратиться к жителям Минщины. Будьте бдительными, по возможности не используйте транспорт, при эксплуатации печного отопления не забывайте, что топку необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну, конечно же, не доверяйте эксплуатацию и топку печей детям. Также помните, что запрещается разжигать печь с помощью легковоспламеняемой жидкости".

Во время сильных морозов следует предостеречь себя от переохлаждений и обморожений. Необходимо надевать свободную и теплую одежду.