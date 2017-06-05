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В связи с летними каникулами инспекторы ГАИ напоминают о правилах дорожного движения детям и их родителям
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6 Июня 2017 15:20

В связи с летними каникулами инспекторы ГАИ напоминают о правилах дорожного движения детям и их родителям

У 208 сталічнай школе дарожныя міліцыянеры ў гульнявой форме распавялі пра меры бяспекі на дарозе. Удзельнікі пазакласных заняткаў адправіліся ў казачнае падарожжа, але выпрабаванні былі сур'ёзныя.

Паводле статыстыкі, менавіта на пачатку школьных канікул назіраецца рост аварый з удзелам дзяцей. Таму інспектары ДАІ такія акцыі будуць праводзіць не толькі ў школьных, але і ў аздараўленчых лагерах.

  

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