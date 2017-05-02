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В субботу с 9-ти до 12-ти пройдут прямые телефонные линии
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2 Мая 2017 18:46

В субботу с 9-ти до 12-ти пройдут прямые телефонные линии

О состоянии дорог (для весны это очень актуальный вопрос) и не только минчане могут сообщить в городскую администрацию в субботу во время прямых телефонных линий. Жителей столицы с 9-ти до 12-ти выслушает заместитель мэра Виктор Лаптев. Напомним, он курирует сферу строительства. Жителей центрального региона выслушает первый заместитель председателя облисполкома Игорь Макар. Он ответит на замечания и предложения также с 9-ти до 12-ти часов. 

  

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