Общество
2 Мая 2017 18:46
В субботу с 9-ти до 12-ти пройдут прямые телефонные линии
О состоянии дорог (для весны это очень актуальный вопрос) и не только минчане могут сообщить в городскую администрацию в субботу во время прямых телефонных линий. Жителей столицы с 9-ти до 12-ти выслушает заместитель мэра Виктор Лаптев. Напомним, он курирует сферу строительства. Жителей центрального региона выслушает первый заместитель председателя облисполкома Игорь Макар. Он ответит на замечания и предложения также с 9-ти до 12-ти часов.
Другие новости
02.05.2017 19:21 / Общество О праздничной программе на 9 Мая рассказали на пресс-конференции в Минске
02.05.2017 19:17 / Общество В Беларуси началась вступительная кампания
02.05.2017 18:54 / Общество Контрастная погода ждет минчан и жителей области на этой неделе
02.05.2017 18:42 / Общество ГАИ проводит масштабную акцию по предупреждению аварий с участием мотоциклистов
02.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 3 мая
02.05.2017 15:17 / Общество Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ
02.05.2017 15:04 / Общество В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование
02.05.2017 09:04 / Общество Белорусские школы становятся электронными
02.05.2017 07:09 / Общество Академия наук Беларуси объявила конкурс на соискание премий Года науки
02.05.2017 07:03 / Общество В Беларуси официально начинается вступительная кампания
02.05.2017 07:02 / Общество Представители китайских СМИ прибыли в Беларусь
02.05.2017 07:00 / Общество Специальный репортаж "Гуманное сердце" сегодня после "Панорамы"
01.05.2017 21:18 / Общество Благодаря безвизовому режиму двери в Беларусь уже открыли более 12 тысяч иностранцев
01.05.2017 21:12 / Общество В Парке высоких технологий прошло масштабное событие под эгидой НАСА
01.05.2017 21:11 / Общество В Беларусь с масштабным пресс-туром прибыли представители СМИ Китая
01.05.2017 21:03 / Общество Первомай сегодня отметили по всей Беларуси
01.05.2017 15:12 / Общество Первый день мая Беларусь встретила со снегом
01.05.2017 15:04 / Общество В Могилеве обновили областную доску почета
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)