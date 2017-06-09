В субботу решить вопросы можно будет с помощью прямых телефонных линий

9 Июня 2017 07:12

Завтра решить вопросы можно будет с помощью прямых телефонных линий. Они работают в столице и областях каждую субботу с 9 утра до полудня. На вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Кроме этого, 10 июня на связь выйдет председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Номера телефонов можно уточнить на официальном сайте правительства.