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В субботу прямые линии помогут решить проблемы по телефону
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8 Июня 2017 07:17

В субботу прямые линии помогут решить проблемы по телефону

В субботу прямые линии будут работать в Минске и областях до полудня. На вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые линии также пройдут и в некоторых министерствах и ведомствах.

Кроме этого, в субботу на связь выйдут руководители госорганов. В том числе председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо. Номера телефонов можно уточнить на официальном сайте правительства.

  

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