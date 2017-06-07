В субботу прямые линии помогут решить проблемы по телефону

8 Июня 2017 07:17

В субботу прямые линии будут работать в Минске и областях до полудня. На вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Прямые линии также пройдут и в некоторых министерствах и ведомствах.

Кроме этого, в субботу на связь выйдут руководители госорганов. В том числе председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо. Номера телефонов можно уточнить на официальном сайте правительства.