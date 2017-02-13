12 Февраля 2017 21:17

Несколько тысяч белорусов освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов.

Но самой популярной новостью недели стала эта: несколько тысяч белорусов освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Это те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и подал заявление в комиссию при местных органах власти.

Например, в Витебской области освобождены около сотни человек, в Гомельской - цифра вдвое больше. Такое же количество - 200 человек - подтвердили официально свое трудное положение в Минске. К каждому в местных комиссиях индивидуальный подход. После принятия положительного решения информацию направляют в налоговые органы. Всего там рассмотрено более 9,5 тысячи таких обращений. В 80 % случаев извещения на уплату сбора аннулированы.

Напомним, Декрет № 3 ”О предупреждении социального иждивенчества“ был подписан весной 2015. Его задача - вовлечь в трудовую деятельность граждан, которые не работают, налоги не платят, но используют все социальные гарантии - бесплатную медицину, льготы ЖКХ, детские сады, среднее, высшее образование и многие другие. Т.е. живут за счет людей работающих, которые налоги исправно уплачивают. С 2015 года проделана большая работа по формированию базы неплательщиков. Они получили извещения. И теперь свой налог должны заплатить.

Последнюю информацию узнаем из первых уст. С нами в студии замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко (видео).