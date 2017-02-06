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В студии ток-шоу "Форум" - жаркие споры о судьбе нашего шоу-бизнеса
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6 Февраля 2017 08:03

В студии ток-шоу "Форум" - жаркие споры о судьбе нашего шоу-бизнеса

Зажигая звезды... Что для этого нужно? В студии ток-шоу "Форум" - жаркие споры о судьбе нашего шоу-бизнеса. Рецепт славы - сегодня вечером на “Беларусь 1”. 

  

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