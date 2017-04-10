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В студии - первый заместитель председателя президиума Академии наук Сергей Чижик
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9 Апреля 2017 21:34

В студии - первый заместитель председателя президиума Академии наук Сергей Чижик

О науке и жизни поговорим с одним из участников встречи Президента и ученых. В нашей студии - первый заместитель председателя президиума Академии наук Сергей Чижик (видео).

 

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