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В студии "Главного эфира" разговор о разных направлениях развития научной сферы
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8 Января 2017 21:17

В студии "Главного эфира" разговор о разных направлениях развития научной сферы

Попытаемся определить векторы для Года науки. В нашей  студии сегодня собрались эксперты в научной и технологической части. Первый зампредседателя президиума Академии наук Сергей Чижик, председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин и замдиректора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич (видео). 

 

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