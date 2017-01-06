В студии "Главного эфира" разговор о разных направлениях развития научной сферы

8 Января 2017 21:17

Попытаемся определить векторы для Года науки. В нашей студии сегодня собрались эксперты в научной и технологической части. Первый зампредседателя президиума Академии наук Сергей Чижик, председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин и замдиректора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич (видео).