15 Февраля 2017 21:16

В стране завершились командно-штабные учения с участием представителей силовых ведомств и губернаторов всех областей.

Особое внимание во время сбора уделено теоретическим занятиям по вопросам военной безопасности и обороны государства. Также рассмотрены и основные тенденции развития военно-политической обстановки. Сегодня навыки закрепили на практике. Участники сбора провели стрельбы на полигоне и посетили несколько точек в Минской области, где была организована территориальная оборона. По легенде, незаконное бандформирование пыталось прорваться через блок-пост в город Жодино и захватить управление местного водоканала. Со всеми угрозами военные в тандеме с правоохранителями справились успешно.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома: "В нашей стране вся нормативная документация создана для того, чтобы территориальная оборона была не только на бумаге, но и реально существовала в каждой области, в каждом районе. И сегодня мы видим это на примере Минской области, где конкретно показаны все необходимые действия, которые должна осуществлять территориальная оборона по охране и защите жизненно важных объектов для населения".

Главная цель командно-штабных учений - повышение уровня индивидуальной подготовки руководства госорганов. Таким образом, говорят в военном ведомстве, достигнут новый уровень применения полученных знаний, что позволяет рассматривать самые важные, объемные и многовекторные вопросы в проведении территориальной обороны.